Conflitto nucleare tra due nazioni può innescare carestia globale

Leggi su romadailynews

(Di sabato 20 agosto 2022) – Anche untra duepotrebbeuna. E’ quanto afferma uno studio pubblicato questa settimana su Nature Food (Nature), in cui ricercatori della Rutgers University, New Brunswick, New Jersey, coordinati dalla climatologa Lili Xia, avvertono che, anche in presenza di untra due, la fuliggine delle città in fiamme circonderebbe il pianeta dentro una fitta coltre e lo raffredderebbe, riflettendo la luce solare nello spazio. Questo, nel peggiore degli scenari, renderebbe impossibile la crescita e la raccolta del grano e porterebbe 5 miliardi di persone ad un passo dalla morte per fame. “Una grande percentuale della popolazione morirà di fame. E’ veramente ...