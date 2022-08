Auto si schianta contro un muro a S Agata Militello | tre giovani portati in ospedale

TgLa7 : #Washington: Uomo si schianta con auto su cancello #CapitolHill. Veicolo in fiamme, poi si spara - lagenda70889069 : Torino: auto si schianta contro un ponteggio di otto piani, tre feriti Primo Piano, SOS, TG24, #viagottardo, auto,… - RedazioneLaNews : #Milano Ubriaca, con la figlia in auto, fugge all'alt e si schianta - lanuovariviera : Ascoli, auto fuori controllo si schianta sulla rotatoria dell'ex Gil - telodogratis : Ubriaca, con la figlia in auto, fugge all’alt e si schianta -

Today.it

I tre occupanti del mezzo sono stati estratti dalle lamiere dell'grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco del locale distaccamento e trasportati in ambulanza all'ospedale santagatese con vari ...Poco meno di due anni dopo, il 31 agosto 1997, l'sulla quale viaggiava Lady Diana sinel tunnel del Pont de l'Alma di Parigi. Nel settembre 1997 Lord Mishcon incontra l'allora ... Ubriaca, con la figlia in auto, fugge all'alt e si schianta L’AQUILA – Nei mesi di Luglio ed Agosto sono stati intensificati i servizi di vigilanza stradale della Polizia di Stato, per garantire la sicurezza degli spostamenti per i luoghi di vacanza e per ges ...Ascoli. Tragedia sfiorata nella notte ad Ascoli. Un giovane di 23 anni ha perso il controllo della propria auto in viale Federici, schiantandosi contro la rotatoria vicina all' ex Gil. Subito soccorso ...