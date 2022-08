Amaro lucano. La Regina cade sul post antisionista, si riapre lo scontro nel Pd (Di sabato 20 agosto 2022) Dopo qualche giorno da golden boy, il giovane capolista in Basilicata si ritira, travolto dalle polemiche. Letta ripesca Amendola al suo posto. Ma scatena la rabbia dei dem locali, che chiedono le dimissioni di La Regina anche da segretario regionale, mentre l'ex governatore Marcello Pittella se ne va e si candida con Azione Leggi su huffingtonpost (Di sabato 20 agosto 2022) Dopo qualche giorno da golden boy, il giovane capolista in Basilicata si ritira, travolto dalle polemiche. Letta ripesca Amendola al suoo. Ma scatena la rabbia dei dem locali, che chiedono le dimissioni di Laanche da segretario regionale, mentre l'ex governatore Marcello Pittella se ne va e si candida con Azione

