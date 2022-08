Aggiornamento graduatorie | inserisce dichiarazione falsa | condannato a tre mesi Sentenza

Leggi su orizzontescuola

(Di sabato 20 agosto 2022) Ladella Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 15-07-2020) 04-08-2020, n. 23542 che ora si commenta riguarda il ricorso per Cassazione fatto da un dipendente della scuola, avverso la condanna, emessa dal Tribunale, alla pena ditre di reclusione , in relazione al reato di cui all'art. 483 c.p. relativo alle procedure di inserimento nellescolastiche, posto in essere mediante produzione al Dirigente Scolastico di dichiarazioni mendaci quanto all'esistenza di precedenti condanne in sede penale. Il ricorso come prodotto dal proprio difensore veniva respinto. L'articolo .