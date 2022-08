Acilia | sorpreso a rubare in un’auto | ladro bloccato da un corazziere fuori servizio

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 20 agosto 2022) Ostia – Nella notte, i Carabinieri della Stazione die dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Ostia sono intervenuti in supporto di un militare del Reggimento Corazzieri che, libero dal, aveva notato, nelle vicinanze della propria abitazione, una persona sospetta armeggiare nei pressi divettura parcheggiata in strada a cui era stato infranto uno dei finestrini. Il, attirato dall’attivazione del sistema d’allarme del veicolo, dopo aver allertato il “112”, è immediatamente intervenuto, riuscendo, dopo essersi qualificato, a bloccare il tentativo di fuga del sospettato. Sul posto sono arrivate, in poco tempo, due pattuglie dell’Arma (già in circuito a seguito dell’intensificazione dei servizi di controllo anche nell’entroterra del litorale costiero finalizzata alla prevenzione di ...