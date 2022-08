Villarreal: Boulaye va alla Salernitana e apre le porte a Cavani? (Di venerdì 19 agosto 2022) 2022-08-18 18:41:53 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla serie A pervenuta in redazione: EIl Villarreal ha portato a termine con successo gli obiettivi che erano stati fissati per questa settimana in termini di operazione di uscita. Dopo la vendita di Estupiñán al Brighton in cambio di quasi 23 milioni di euro e il trasferimento di Alcácer a Sharjah degli Emirati Arabi Uniti, il franco senegalese, Boulaye Dia, ha chiuso giovedì il suo arrivo nella squadra italiana della Salernitana. I sette giocherà in prestito per una stagione ogni volta la foto del sud Italia si risparmia un’opzione di acquisto del valore di 12 milioni di euro. per adesso gli italiani pagheranno un milione per il prestito. così Il Villarreal può rilasciare sia le fiches che lo stipendio, che ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 19 agosto 2022) 2022-08-18 18:41:53 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla serie A pervenuta in redazione: EIlha portato a termine con successo gli obiettivi che erano stati fissati per questa settimana in termini di operazione di uscita. Dopo la vendita di Estupiñán al Brighton in cambio di quasi 23 milioni di euro e il trasferimento di Alcácer a Sharjah degli Emirati Arabi Uniti, il franco senegalese,Dia, ha chiuso giovedì il suo arrivo nella squadra italiana della. I sette giocherà in prestito per una stagione ogni volta la foto del sud Italia si risparmia un’opzione di acquisto del valore di 12 milioni di euro. per adesso gli italiani pagheranno un milione per il prestito. così Ilpuò rilasciare sia le fiches che lo stipendio, che ...

