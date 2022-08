Vacanze di ferragosto finiscono nel sangue: due fratelli accoltellati durante una lite (Di venerdì 19 agosto 2022) Polistena, Reggio Calabria. Sono due gli uomini accoltellati nella serata dello scorso 16 agosto in un’abitazione di Polistena, un comune italiano di 9.893 abitanti della città metropolitana di Reggio Calabria. I carabinieri avrebbero già arrestato il presunto autore sul quale, ora, pende una grave accusa di tentato omicidio. Le vittime erano scese nella regione meridionale per festeggiare il ferragosto con i parenti. accoltellati due fratelli di Roma L’aggressore è un 51enne, dipendente del Comune di Polistena, che è accusato di tentato duplice omicidio ai danni di due soggetti di origini romane che erano andati nel comune originario della madre per trascorrere la giornata di ferragosto con i parenti. Pare si tratti di soggetti che abitano regolarmente nel quartiere di Tor Bella Monaca, ma per il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 19 agosto 2022) Polistena, Reggio Calabria. Sono due gli uomininella serata dello scorso 16 agosto in un’abitazione di Polistena, un comune italiano di 9.893 abitanti della città metropolitana di Reggio Calabria. I carabinieri avrebbero già arrestato il presunto autore sul quale, ora, pende una grave accusa di tentato omicidio. Le vittime erano scese nella regione meridionale per festeggiare ilcon i parenti.duedi Roma L’aggressore è un 51enne, dipendente del Comune di Polistena, che è accusato di tentato duplice omicidio ai danni di due soggetti di origini romane che erano andati nel comune originario della madre per trascorrere la giornata dicon i parenti. Pare si tratti di soggetti che abitano regolarmente nel quartiere di Tor Bella Monaca, ma per il ...

