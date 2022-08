Una Vita anticipazioni dal 22 al 26 agosto 2022, Valeria e David scappano in America? (Di venerdì 19 agosto 2022) Nelle puntate di Una Vita in onda dal 22 al 26 agosto 2022 sarà ormai chiaro che Valeria e David sono innamorati, ma l’uomo resta ugualmente legato ad Aurelio Quesada, nonostante abbia deciso di lasciare la Spagna di nascosto insieme alla sua amata. Intanto Genoveva scopre che fine ha fatto Rodrigo e il marito decide di lasciare a lei l’ingrato compito di toglierlo di mezzo. Tutti gli episodi della telenovela spagnola andranno in onda su Canale 5 alle ore 14:10 e alla stessa ora in streaming sul portale Mediaset Infinity. Tutto sulle puntate di Una Vita dal 22 al 26 agosto 2022 Nella puntata di Una Vita di lunedì 22 agosto 2022 David e Valeria parlano del loro progetto ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 19 agosto 2022) Nelle puntate di Unain onda dal 22 al 26sarà ormai chiaro chesono innamorati, ma l’uomo resta ugualmente legato ad Aurelio Quesada, nonostante abbia deciso di lasciare la Spagna di nascosto insieme alla sua amata. Intanto Genoveva scopre che fine ha fatto Rodrigo e il marito decide di lasciare a lei l’ingrato compito di toglierlo di mezzo. Tutti gli episodi della telenovela spagnola andranno in onda su Canale 5 alle ore 14:10 e alla stessa ora in streaming sul portale Mediaset Infinity. Tutto sulle puntate di Unadal 22 al 26Nella puntata di Unadi lunedì 22parlano del loro progetto ...

AlessiaMorani : Una donna che balla e si diverte. Una parentesi di normalità per una persona piena di impegni e responsabilità. Il… - carlogubi : La libertà di movimento è un diritto riconosciuto dalla Dichiarazione Universale dei diritti umani. Oggi questo dir… - elio_vito : Vogliono le dimissioni del Capo dello Stato, attaccano una Senatrice a vita sopravvissuta all'olocausto, sono intol… - leonardogarava : Sono scioccato Pensa te Io che credevo di vivere in un mondo comandato dallo stato pontificio dove governa l'inqu… - TOBA1968 : RT @Dissidente62: Terzani, un Normalista, un grande, una vita con una marcia in più. ???????????????? -