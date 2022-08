Stampe ikat | ricami di perline e paillettes | palette multicolor sofisticate Look mare in stile etno chic

(Di venerdì 19 agosto 2022) Caftani, tuniche, camicie ricamate. L’outfit da viaggio e i vestiti per ildell’estate 2022 sono un mix di delicate tonalità e preziosi, da abbinare agli accessoriper sentirsi – ovunque – come a Marrakesh.vacanze inguarda le foto Vestiti per ildal saporeChe sia per un giro di shopping tra i vicoli della medina o un momento di ...

In passerella spazio ai cappotti termografici in jacquard,muccate e al logo della doppia F su uno psichedelico lino Fend -o sulla maglieria di cotone. Trait d'union la fantasia del ...... dove le abbiamo viste Leestive più gettonate della Primavera - Estate 2022 I designer non ... Ecco così il ritorno dei tessuti in stile, contraddistinti da disegni etnici ripetuti dalle ... Gli shorts a righe (low cost) di Letizia Ortiz sono il capo da mettere in valigia adesso