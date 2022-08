Saul Goodman e Walter White: fra il lato oscuro e la zona grigia (Di venerdì 19 agosto 2022) Il finale di Better Call Saul ha portato a compimento il percorso di Jimmy McGill, personaggio speculare a Walter White nella sua progressiva trasformazione in antieroe. Le dichiarazioni pronunciate nel tribunale di Albuquerque da Saul Goodman, o meglio da Jimmy McGill (il nome che reclamerà da quel momento in poi), costituiscono l'ultima svolta narrativa di Saul Gone (Chiamavano Saul), l'episodio finale di Better Call Saul: l'inaspettata assunzione di responsabilità di un uomo che, fino a poco prima, aveva adoperato tutte le proprie abilità per ricavarsi la "via d'uscita" più comoda possibile da una situazione apparentemente disperata. Ambientato nel dicembre 2010, tre mesi dopo la morte di Walter White, ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 19 agosto 2022) Il finale di Better Callha portato a compimento il percorso di Jimmy McGill, personaggio speculare anella sua progressiva trasformazione in antieroe. Le dichiarazioni pronunciate nel tribunale di Albuquerque da, o meglio da Jimmy McGill (il nome che reclamerà da quel momento in poi), costituiscono l'ultima svolta narrativa diGone (Chiamavano), l'episodio finale di Better Call: l'inaspettata assunzione di responsabilità di un uomo che, fino a poco prima, aveva adoperato tutte le proprie abilità per ricavarsi la "via d'uscita" più comoda possibile da una situazione apparentemente disperata. Ambientato nel dicembre 2010, tre mesi dopo la morte di, ...

odio_limone : Se me l'avessero detto avrei creduto ciecamente fosse saul goodman @Moussolinho - incognivalse : @Lorenzored17 nella galleria avrò 20 saul goodman che dicono e allora tifa squadra x - gabrieles_29 : solo Saul Goodman ce lo può portare in tempi ragionevoli - leclercbatch : Saul Goodman, in mezzo minuto, avrebbe liberato Depay da quei pezzenti. - quoterenascidos : [18/8 11:18] Renan Pezzutto: Cade Saul Goodman [18/8 11:18] Caroline Almeida: Está vivendo sua melhor fase [18/8 11… -