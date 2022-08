(Di venerdì 19 agosto 2022) Rispetto alla prima generazione può connettersi via Wi-Fi o tramite la scheda SIM alla rete cellulare e usarle come backup. È migliorata la risoluzione dei video, c’è il faretto, la sirena e la comunicazione audio bidirezionale. L'abbiamo provata simulando deficienze nei due tipi di connessione....

Digital_Day : Un sistema di allarme totalmente integrato, perfetto per seconde case o camper -

Go 2 è dotata di intelligenza artificiale, grazie a cui può riconoscere le persone, gli animali e le automobili : è possibile scegliere quali elementi attivano le segnalazioni di allarme. Il ...... di questo piccolo dispositivo ne abbiamo scritto diffusamente, pubblicando anche una... come luci smart e telecamere, tra le quali, Logitech , Netatmo ed EzWiz così da ... Recensione Arlo Go 2. La videocamera di sorveglianza 4G che può essere usata ovunque Con il modello Go 2 Arlo propone una videocamera di sorveglianza per ambienti esterni che può operare non solo senza alimentazione di rete elettrica ma anche senza segnale WiFi, grazie alla SIM integr ...