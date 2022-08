Ragazzo di 26 anni muore mentre gioca a calcio con gli amici (Di venerdì 19 agosto 2022) Michele Gironella aveva solo 26 anni. E' morto mentre giocava a calcio con alcuni amici. Lui originario di Villa Potenza (Macerata) era volato in Perù per le vacanze e qui ha trovato la morte. Le cause sono ancora da chiarire. Cosa ha... Leggi su today (Di venerdì 19 agosto 2022) Michele Gironella aveva solo 26. E' mortova acon alcuni. Lui originario di Villa Potenza (Macerata) era volato in Perù per le vacanze e qui ha trovato la morte. Le cause sono ancora da chiarire. Cosa ha...

