Quando la finale della 4×100 agli Europei? Data, orario, canale tv, avversarie. Ci sarà Marcell Jacobs? (Di venerdì 19 agosto 2022) L’Italia, pur in formazione rimaneggiata per il 75% rispetto alle Olimpiadi di Tokyo 2020, è riuscita a strappare in extremis il pass per la finale della staffetta 4×100 metri agli Europei di atletica 2022 a Monaco di Baviera. L’unico ‘superstite” dell’apoteosi a cinque cerchi è stato Lorenzo Patta, inserito in prima frazione. Poi gli innesti di Wanderson Polanco, Matteo Melluzzo e Chituru Ali. Gli azzurri, con il tempo di 39?02, sono giunti quinti nella seconda batteria alle spalle di Germania, Francia, Polonia e Belgio, qualificandosi grazie al secondo ed ultimo tempo di ripescaggio. In mattinata era arrivato il forfait di Marcell Jacobs, sostituito da Polanco. L’azzurro ha accusato un fastidio muscolare nel corso del riscaldamento. Quando LA ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 agosto 2022) L’Italia, pur in formazione rimaneggiata per il 75% rispetto alle Olimpiadi di Tokyo 2020, è riuscita a strappare in extremis il pass per lastaffettametridi atletica 2022 a Monaco di Baviera. L’unico ‘superstite” dell’apoteosi a cinque cerchi è stato Lorenzo Patta, inserito in prima frazione. Poi gli innesti di Wanderson Polanco, Matteo Melluzzo e Chituru Ali. Gli azzurri, con il tempo di 39?02, sono giunti quinti nella seconda batteria alle spalle di Germania, Francia, Polonia e Belgio, qualificandosi grazie al secondo ed ultimo tempo di ripescaggio. In mattinata era arrivato il forfait di, sostituito da Polanco. L’azzurro ha accusato un fastidio muscolare nel corso del riscaldamento.LA ...

