Monreale | cambio in giunta | esce Totò Grippi | entra Pietro Siragusa

(Di venerdì 19 agosto 2022) Passaggio di testimone all’interno delladi. L’assessore Salvatoredopo tre anni di lavoro alla guida del settore dei rifiuti lascia la poltrona assessoriale. Al suo posto, commercialista di 64 anni, anche lui residente a Grisì.ha anche un passato di consigliere comunale di. Militava nelle file di Alleanza Nazionale. Intorno alle 12,00 previsto il suo giuramento in Sala Rossa dinanzi al sindaco Alberto Arcidiacono e al segretario comunale Francesco Fragale. Si tratta di un avvicendamento che avviene all’interno del gruppo La Nostra Terra, guidato dal consigliere Giulio Mannino. In un primo tempo era previsto che fosse la consigliera Antonella Giuliano adre in ...

