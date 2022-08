Maurizio Costanzo nella vita privata: tutti gli amori del conduttore e la splendida storia con Maria De Filippi (Di venerdì 19 agosto 2022) conduttore televisivo e giornalista da molti anni, Maurizio Costanzo è sicuramente un grande personaggio del piccolo schermo. Scopriamo insieme qualche aspetto della sua vita privata e del suo lavoro. Gli amori passati Nato nel 1938 a Roma, Maurizio Costanzo ha avuto sia una intensa carriera televisiva che una altrettanto movimentata vita privata. Conosciuto anche come autore di testi per canzoni, la più importante è stata il brano portato al successo da Mina e intitolato “Se telefonando”, e come autore radiofonico, Maurizio Costanzo si è sposato una prima volta nel 1965 con Lori Sammartino, una fotoreporter dalla quale lo dividevano 14 anni di età, che è però durato un periodo ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 19 agosto 2022)televisivo e giornalista da molti anni,è sicuramente un grande personaggio del piccolo schermo. Scopriamo insieme qualche aspetto della suae del suo lavoro. Glipassati Nato nel 1938 a Roma,ha avuto sia una intensa carriera televisiva che una altrettanto movimentata. Conosciuto anche come autore di testi per canzoni, la più importante è stata il brano portato al successo da Mina e intitolato “Se telefonando”, e come autore radiofonico,si è sposato una prima volta nel 1965 con Lori Sammartino, una fotoreporter dalla quale lo dividevano 14 anni di età, che è però durato un periodo ...

Big_Mama_0 : @lxvryu Promoted by maurizio Costanzo ?????? - zazoomblog : Maurizio Costanzo: conoscete le sue ex moglie? Incredibile - #Maurizio #Costanzo: #conoscete - Bobbio65M : RT @Alice_Kingslay: Peccato, vidi un suo spettacolo dal vivo. Veramente bravo, nulla a che vedere con la sua versione televisiva. Asservito… - recordisco : @PBerizzi @repubblica Ma sai che la #Meloni ha fatto la babysitter della figlia? Non scrivi un articolo su quanto a… - myrtsuvnz : @offyvnz carseb casa catania costanzo maurizio -