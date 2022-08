Maltempo in Toscana: due morti, ancora 24 ore di allerta meteo (Di venerdì 19 agosto 2022) Italia divisa in due: al sud, ancora caldo torrido che non dà tregua, al centro e al nord invece, giornate di Maltempo che stanno provocando seri danni e non solo. Purtroppo ieri, due persone sono morte in Toscana e in regione, le cose non si mettono affatto bene. Sono previste infatti ancora 24 ore di allerta meteo non a caso oggi, i media toscani danno l’allarme: i turisti hanno deciso di andare via e stanno lasciando i luoghi di villeggiatura per paura che possa succedere qualcosa di drammatico. Impossibile del resto, con questo Maltempo, godersi gli ultimi giorni di ferie. Purtroppo la pioggia e le trombe d’aria delle ultime ore hanno provocato seri danni. E poi ci sono due vittime. Daniele Giorgi 54 anni morto a Lucca Stava tagliando un albero quando ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 19 agosto 2022) Italia divisa in due: al sud,caldo torrido che non dà tregua, al centro e al nord invece, giornate diche stanno provocando seri danni e non solo. Purtroppo ieri, due persone sono morte ine in regione, le cose non si mettono affatto bene. Sono previste infatti24 ore dinon a caso oggi, i media toscani danno l’allarme: i turisti hanno deciso di andare via e stanno lasciando i luoghi di villeggiatura per paura che possa succedere qualcosa di drammatico. Impossibile del resto, con questo, godersi gli ultimi giorni di ferie. Purtroppo la pioggia e le trombe d’aria delle ultime ore hanno provocato seri danni. E poi ci sono due vittime. Daniele Giorgi 54 anni morto a Lucca Stava tagliando un albero quando ...

SkyTG24 : Paura per il #maltempo a #Piombino, in #Toscana, dopo che le raffiche di vento hanno travolto con violenza le cabin… - Agenzia_Ansa : Due morti in Toscana per il maltempo: a Lucca e a Carrara. In ambedue i casi si tratta di persone colpite da alberi… - vigilidelfuoco : #Maltempo anche in #Toscana e #Liguria, colpite particolarmente Massa Carrara, Lucca (video), La Spezia e il Levant… - twittingelenaa : Al parco de Le Cascine di Firenze dove in circostanze simili è già morta una bambina cade un albero palesemente mar… - Boccagnaexit : Immagini impressionanti. Un pensiero a chi sta soffrendo per la forte ondata di maltempo che ha provocato danni in… -