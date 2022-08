Londra invasa da Pikachu: al via i Campionati Mondiali di Pokémon (Di venerdì 19 agosto 2022) 1 milione di dollari in premi nonché la gloria eterna per essere il miglior giocatore dei Pokémon al mondo. Iniziano i Campionati Mondiali di Pokémon e la città scelta è la splendida Londra, resa ancor più bella da una miriade sconfinata di Pikachu. Tornei Mondiali di Pokémon al via a Londra – 19822 www.computermagazine.itL’invasione dei Pokémon ha conquistato un’altra capitale de mondo: Londra. La città inglese si è tinta letteralmente di giallo, lo stesso che rappresenta il Pokémon più famoso del mondo, vale a dire Pikachu. Sono infatti partiti i Campionati Mondiali di Pokémon del 2022, un evento che si concluderà ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 19 agosto 2022) 1 milione di dollari in premi nonché la gloria eterna per essere il miglior giocatore deial mondo. Iniziano idie la città scelta è la splendida, resa ancor più bella da una miriade sconfinata di. Torneidial via a– 19822 www.computermagazine.itL’invasione deiha conquistato un’altra capitale de mondo:. La città inglese si è tinta letteralmente di giallo, lo stesso che rappresenta ilpiù famoso del mondo, vale a dire. Sono infatti partiti ididel 2022, un evento che si concluderà ...

gm30048 : RT @Zippo88lrr: Auto elettriche prendono fuoco in un parcheggio in centro a Londra. Dopo 24 ore l'incendio non è ancora domato, città invas… - Zippo88lrr : Auto elettriche prendono fuoco in un parcheggio in centro a Londra. Dopo 24 ore l'incendio non è ancora domato, cit… -