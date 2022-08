LIVE Tuffi, Europei 2022 in DIRETTA: Pellacani quarta dopo la prima rotazione dai 3 metri. Sargent Larsen-Timbretti Gugiu quartii (Di venerdì 19 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE GENERALE DEGLI Europei DI NUOTO MEDAGLIERE GENERALE Europei 2022 (ROMA + MONACO) 17.11: Disastro di Hentschel che ha perso concentrazione: 31.50, totale di 125.95 17.10: Tuxen totalizza 48 punti, totale di 148.95 17.09: Bene Pellacani! Punteggio di 63, totale di 123 e secondo posto 17.08: Bene Heimberg che totalizza 63 punti, totale di 126 e primo posto 17.07: Errore grave per Nilsson Garip che si ferma a 23.25, totale di 90.75 17.06: Qualche spruzzo per la britannica che totalizza 49.50, totale di 112.50 17.05: Buono il tuffo di Pizzini che totalizza 58.50, totale di 99 17.04: Bene Cryan che totalizza 56 e va in testa con 114.50 17.03: Errore anche per Punzel che totalizza 51.15, totale di 109.65 17.02: Hallasedlka totalizza ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE GENERALE DEGLIDI NUOTO MEDAGLIERE GENERALE(ROMA + MONACO) 17.11: Disastro di Hentschel che ha perso concentrazione: 31.50, totale di 125.95 17.10: Tuxen totalizza 48 punti, totale di 148.95 17.09: Bene! Punteggio di 63, totale di 123 e secondo posto 17.08: Bene Heimberg che totalizza 63 punti, totale di 126 e primo posto 17.07: Errore grave per Nilsson Garip che si ferma a 23.25, totale di 90.75 17.06: Qualche spruzzo per la britannica che totalizza 49.50, totale di 112.50 17.05: Buono il tuffo di Pizzini che totalizza 58.50, totale di 99 17.04: Bene Cryan che totalizza 56 e va in testa con 114.50 17.03: Errore anche per Punzel che totalizza 51.15, totale di 109.65 17.02: Hallasedlka totalizza ...

