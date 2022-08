“Inginocchiatevi o vi ammazzo”: in un video le minacce del capo di gabinetto di Gualtieri. Pd: “Gravissimo”. E il candidato De Angelis lascia (Di venerdì 19 agosto 2022) “Deve venire qui a chiedermi in ginocchio pietà, adesso. Se deve inginocchia’ e chiede scusa. Si deve inginocchiare, se no io adesso lo dico a tutti quello che ha detto. Si deve inginocchiare. Li ammazzo! Lo ammazzo! Li ammazzo! Non se deve permette de di “io te compro“. A me me compri? Cinque minuti je do, cinque. Vi sparo! T’ammazzo! Cinque minuti, qui, in ginocchio, tutti e due!”. Il protagonista del violentissimo sfogo pubblico per le strade di Frosinone, documentato in un video pubblicato dal Foglio, è Albino Ruberti, capo di gabinetto del sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Ad assistere – cercando di calmarlo – ci sono la sua compagna, la consigliera regionale del Pd Sara Battisti, e Francesco De Angelis, già europarlamentare e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 agosto 2022) “Deve venire qui a chiedermi in ginocchio pietà, adesso. Se deve inginocchia’ e chiede scusa. Si deve inginocchiare, se no io adesso lo dico a tutti quello che ha detto. Si deve inginocchiare. Li! Lo! Li! Non se deve permette de di “io te compro“. A me me compri? Cinque minuti je do, cinque. Vi sparo! T’! Cinque minuti, qui, in ginocchio, tutti e due!”. Il protagonista del violentissimo sfogo pubblico per le strade di Frosinone, documentato in unpubblicato dal Foglio, è Albino Ruberti,didel sindaco di Roma Roberto. Ad assistere – cercando di calmarlo – ci sono la sua compagna, la consigliera regionale del Pd Sara Battisti, e Francesco De, già europarlamentare e ...

