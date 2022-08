Incendio nella notte nel Teramano | evacuate alcune case

(Di venerdì 19 agosto 2022)di lavoro per i vigili del fuoco di Teramo impegnati ad Atri dove prima delle 3 si e' sviluppato un vastoalle porte del centro storico, minacciando anche distributori di benzina ...

DPCgov : ????? #Incendio #Pantelleria Abbiamo attivato il servizio #RapidMapping di @CopernicusEMS per monitorare, grazie alle… - rosybattaglia : RT @DPCgov: ????? #Incendio #Pantelleria Abbiamo attivato il servizio #RapidMapping di @CopernicusEMS per monitorare, grazie alle immagini sa… - RobertoFiem : La vicinanza del Papa ai copti colpiti dall'incendio nella chiesa di Giza - Vatican News - AnsaAbruzzo : Incendio nella notte nel Teramano, evacuate abitazioni - infoitinterno : A Palermo circoscritto l'incendio nella discarica di Bellolampo -

Agenzia ANSA

...lavoro per i vigili del fuoco di Teramo impegnati ad Atri dove prima delle 3 si e' sviluppato un vastoalle porte del centro storico, minacciando anche distributori di benzina presenti...A Palermo i vigili del fuoco, con il supporto della Protezione civile regionale, hanno circoscritto l'discarica di Bellolampo e questa mattina prevedono di spegnere definitivamente il rogo. Ieri sera l'Amministrazione comunale aveva rinnovato la raccomandazione agli abitanti delle zone ... Incendio nella notte nel Teramano, evacuate abitazioni Notte di lavoro per i vigili del fuoco di Teramo impegnati ad Atri dove prima delle 3 si e' sviluppato un vasto incendio alle porte del ...Il 21 luglio scorso, sulla spiaggia, il flash mob delle ragazze del Sand volley per sensibilizzare sull’emergenza climatica: ora l’acqua ha ricoperto tutto. Chalet incendiato da un fulmine a Fossacapr ...