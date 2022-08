Giubileo di platino, in mostra abiti e gioielli di queen Elizabeth (Di venerdì 19 agosto 2022) (Adnkronos) – Continuano nel Regno Unito le celebrazioni per il Giubileo di platino di Elisabetta II. Fino alla fine di settembre tre le mostre per ricordare l’augusta sovrana e i suoi 70 anni di regno nei saloni del Castello di Windsor (‘The queen’s Coronation’) a Buckingham Palace (‘The queen’s Accession), a Holyroodhouse (‘Platinum Jubilee Display’). Si tratta di appuntamenti assolutamente unici perché ripercorrono le tappe della monarchia inglese attraverso gli abiti indossati da queen Elizabeth. Da quello portato il giorno del suo matrimonio con il futuro duca di Edimburgo nel 1952 firmato Norman Hartnell alla mise dell’incoronazione accanto ad una serie di broche realizzate in platino e diamanti. Dopo due anni di chiusura ha riaperto al ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 19 agosto 2022) (Adnkronos) – Continuano nel Regno Unito le celebrazioni per ildidi Elisabetta II. Fino alla fine di settembre tre le mostre per ricordare l’augusta sovrana e i suoi 70 anni di regno nei saloni del Castello di Windsor (‘The’s Coronation’) a Buckingham Palace (‘The’s Accession), a Holyroodhouse (‘Platinum Jubilee Display’). Si tratta di appuntamenti assolutamente unici perché ripercorrono le tappe della monarchia inglese attraverso gliindossati da. Da quello portato il giorno del suo matrimonio con il futuro duca di Edimburgo nel 1952 firmato Norman Hartnell alla mise dell’incoronazione accanto ad una serie di broche realizzate ine diamanti. Dopo due anni di chiusura ha riaperto al ...

ArturoB23022138 : @ricpuglisi Poi candidarla negli anni del giubileo di platino sembra davvero un passo falso - RegalinoV : Harry e Meghan torneranno (per poco) a Londra, ma Londra è pronta ad accoglierli? - zazoomblog : “L’ha data al principe Louis e si è calmato”: il gesto di Kate Middleton al Giubileo di Platino non passa inosserva… - redazionerumors : Trooping the Colour, tutti i look dei reali alla parata più attesa dell’anno: scopri i più belli nella gallery ????… -