Dalla Francia – Lavezzi in visita al PSG consiglia Navas: “Vai al Napoli” (Di venerdì 19 agosto 2022) Ezequiel Lavezzi ha visitato oggi il centro sportivo del PSG dove ha giocato in passato. L’ex giocatore del Napoli ha incontrato anche Navas. Secondo footmercato, portale francese, specializzato in calciomercato, fa sapere che la visita del Pocho ha dato anche una piccola spinta sul calciomercato del Napoli che in questi giorni sta trattando Keylor Navas del PSG. Dalla Francia fanno sapere che Lavezzi ha consigliato Napoli al Navas, società in cui può giocare la Champions League e dove sarà sicuramente titolare, mentre al PSG dovrà essere il secondo portiere dietro Donnarumma. Dagli ambienti di calciomercato fanno sapere che il club di Aurelio De Laurentiis è molto ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 19 agosto 2022) Ezequielhato oggi il centro sportivo del PSG dove ha giocato in passato. L’ex giocatore delha incontrato anche. Secondo footmercato, portale francese, specializzato in calciomercato, fa sapere che ladel Pocho ha dato anche una piccola spinta sul calciomercato delche in questi giorni sta trattando Keylordel PSG.fanno sapere chehatoal, società in cui può giocare la Champions League e dove sarà sicuramente titolare, mentre al PSG dovrà essere il secondo portiere dietro Donnarumma. Dagli ambienti di calciomercato fanno sapere che il club di Aurelio De Laurentiis è molto ...

