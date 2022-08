Anche in Premier il giudice ha la mano leggera: un turno per Tuchel, 15mila euro di multa per Conte (Di venerdì 19 agosto 2022) Anche in Premier il giudice sportivo ha un’idea molto approssimativa dei comportamenti da punire in maniera esemplare. La rissa adolescenziale tra Tuchel e Conte costa pochissimo ai due protagonisti. Tuchel squalificato per una giornata – che sConterà quando saranno rese note le motivazioni – e 35mila euro di multa. Conte 15mila euro di multa e nessuna squalifica. Giusto punire di più Tuchel che è stato l’autore del gesto violento ma francamente quello spettacolo penoso avrebbe meritato altri provvedimenti. Il tecnico del Chelsea potrà essere regolarmente in panchina domenica contro il Leeds. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 19 agosto 2022)inilsportivo ha un’idea molto approssimativa dei comportamenti da punire in maniera esemplare. La rissa adolescenziale tracosta pochissimo ai due protagonisti.squalificato per una giornata – che srà quando saranno rese note le motivazioni – e 35miladidie nessuna squalifica. Giusto punire di piùche è stato l’autore del gesto violento ma francamente quello spettacolo penoso avrebbe meritato altri provvedimenti. Il tecnico del Chelsea potrà essere regolarmente in panchina domenica contro il Leeds. L'articolo ilNapolista.

marcocappato : Nominare tutti i parlamentari, imporre un finto bipolarismo con finti candidati Premier, ostacolare nuove formazion… - GiovaAlbanese : L'arrivo del professionismo nel #calciofemminile in Italia impatta anche sul #calciomercato. La #JuventusWomen ha r… - Robert46268422 : E dopo un paio d'ore, l'hanno vista in un vicolo di Helsinki, mentre spompinava 3 ragazzi trovati nel vicolo stesso… - bisciamella : No niente volevo twittare una cazzata…bello usare la meloni come esempio per dare addosso al merda per poi ritrovar… - napolista : Anche in Premier il giudice ha la mano leggera: un turno per Tuchel, 15mila euro di multa per Conte Lievi consegue… -