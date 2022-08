"Anche di più. Non ho sparato a caso,...". Crisanti, l'ultima vergogna contro Salvini (Di venerdì 19 agosto 2022) Continua ad attaccare il leader della Lega Matteo Salvini il virologo Andrea Crisanti, oggi candidato per il Partito democratico. Anziché fare un passo indietro, il professore rilancia: "Con Salvini a gestire il Covid non avremmo avuto 180 mila morti, ma 300 mila", dice durante il collegamento con In Onda, su La7, nella puntata del 19 agosto. "Non ho sparato a caso, lo dicono i modelli matematici: se non avessimo applicato il lockdown l'8 marzo del 2020 avremmo avuto forse Anche di più di 300mila morti", insiste. "I modelli matematici sono chiari: senza il lockdown avremmo avuto il doppio dei morti. E se le misure si fossero applicate una settimana prima, sarebbero state di meno", aggiunge il virologo. Qui l'intervento di Andrea Crisanti contro ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 agosto 2022) Continua ad attaccare il leader della Lega Matteoil virologo Andrea, oggi candidato per il Partito democratico. Anziché fare un passo indietro, il professore rilancia: "Cona gestire il Covid non avremmo avuto 180 mila morti, ma 300 mila", dice durante il collegamento con In Onda, su La7, nella puntata del 19 agosto. "Non ho, lo dicono i modelli matematici: se non avessimo applicato il lockdown l'8 marzo del 2020 avremmo avuto forsedi più di 300mila morti", insiste. "I modelli matematici sono chiari: senza il lockdown avremmo avuto il doppio dei morti. E se le misure si fossero applicate una settimana prima, sarebbero state di meno", aggiunge il virologo. Qui l'intervento di Andrea...

marcodimaio : Suggerisco altro argomento più convincente perché potrebbero ricordarsi anche che alle elezioni vi siete alleati co… - stebellentani : La sinistra che confonde aperturisti e no vax offende milioni di italiani, tra cui una bella fetta dei propri elett… - GiovaQuez : I due oggi propongono anche una commissione che indaghi sul 5G. 'Non so le ricadute che può avere sulla salute, so… - cdecom20 : @nikotinaebasta Posso anche capire che il personale,non so da quante unità è composto,debba pulire più camere,ma fa… - AnsiAle : Troppo spesso usato a cuor leggero, detto a chiunque,come fosse niente. Il 'ti voglio bene' è quanto di più prezios… -