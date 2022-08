Vuelta a España: i favoriti alla vittoria (Di giovedì 18 agosto 2022) Si preannuncia grande battaglia sulle strade della Vuelta a España. L’obiettivo è quello di detronizzare dopo tre anni di dominio Primoz Roglic, il quale a sua volta desidera calare il poker nel gt spagnolo. Reduce dall’infortunio del Tour de France, non si conoscono le sue reali condizioni fisiche, ma il fatto di essere al via fa presagire che il suo recupero dalla caduta nella tappa del pavé proceda nel giusto verso. Lo sloveno sulle strade di questa corsa si trasforma completamente dando il meglio di sé, ma mai come stavolta avrà degli avversari così numerosi quanto agguerriti. LEGGI ANCHE: Vuelta a España: ecco tutti i partecipanti Chi può detronizzare Primoz Roglic alla Vuelta a España? Ovviamente tra i favoriti non può ... Leggi su blogciclismo (Di giovedì 18 agosto 2022) Si preannuncia grande battaglia sulle strade della. L’obiettivo è quello di detronizzare dopo tre anni di dominio Primoz Roglic, il quale a sua volta desidera calare il poker nel gt spagnolo. Reduce dall’infortunio del Tour de France, non si conoscono le sue reali condizioni fisiche, ma il fatto di essere al via fa presagire che il suo recupero dcaduta nella tappa del pavé proceda nel giusto verso. Lo sloveno sulle strade di questa corsa si trasforma completamente dando il meglio di sé, ma mai come stavolta avrà degli avversari così numerosi quanto agguerriti. LEGGI ANCHE:: ecco tutti i partecipanti Chi può detronizzare Primoz Roglic? Ovviamente tra inon può ...

SpazioCiclismo : Simon Yates, che punta al bis a #LaVuelta22, non vuole sottovalutare Remco Evenepoel per il successo finale della c… - cyclingoo : ?? Vuelta a España 2022, Esteban Chaves: “Importante essere regolari per le tre settimane, voglio arrivare a Madrid… - SpazioCiclismo : Esteban Chaves pronto per affrontare #LaVuelta22, suo primo GT della stagione - SpazioCiclismo : Venerdì 19 agosto, #LaVuelta22 inizierà con una cronometro a squadre di 23,3 chilometri sulle strade di Utrecht: ve… - silvamarcoange1 : RT @ConsLomb: #16agosto #AccaddeOggi Ciclista di fama mondiale, ha vinto in salita, a cronometro e anche in volata. Nel 2019 moriva Felice… -