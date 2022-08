PC industriali | moderni e super tecnologici | quale scegliere?

Leggi su fmag

(Di giovedì 18 agosto 2022) Un PC industriale è un computer appositamente progettato per essere utilizzato in ambienti. Questo tipo di computer ha caratteristiche diverse da quelli che utilizziamo normalmente, in quanto deve essere resistente a condizioni di lavoro estreme, come temperature molto elevate o basse, umidità e polvere. Inoltre, deve essere in grado di sopportare scosse o vibrazioni. I PCvengono utilizzati in diversi ambiti: dalla produzione alla gestione di impianti, dalla logistica all’amministrazione. Possono essere adattati a diversi settori produttivi, come quello alimentare, farmaceutico o chimico. Inoltre, sono particolarmente diffusi nella cantieristica navale e nelle fabbriche di automobili. Cos’è un PC industriale Un PC Industriale è un computer progettato per operare in ambienti, ovvero in ...