Paura in elicottero per Tomaso Trussardi, le immagini che hanno spaventato tutti in montagna (Di giovedì 18 agosto 2022) Tomaso Trussardi ama viaggiare in elicottero, raggiungere le alte vette delle Dolomiti fino al Food Space & Restaurant ma oggi ha dovuto fare i conti con la Paura. Più volte abbiamo visto anche Michelle Hunziker e le figlie in elicottero con Tomaso Trussardi ma il terrore che per qualche secondo deve avere vissuto l’imprenditore non è mai toccato alla showgirl. Arrivato in cima per il pranzo quando ancora era in elicottero Tomaso Trussardi ha mostrato sul suo profilo Instagram immagini spettacolari, quelle che magari molti di noi non vedranno mai dall’alto. Vette e nuvole e poi un ottimo pranzo. I saluti abbracciato al proprietario dello spettacolare ristorante, Trussardi è poi ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 18 agosto 2022)ama viaggiare in, raggiungere le alte vette delle Dolomiti fino al Food Space & Restaurant ma oggi ha dovuto fare i conti con la. Più volte abbiamo visto anche Michelle Hunziker e le figlie inconma il terrore che per qualche secondo deve avere vissuto l’imprenditore non è mai toccato alla showgirl. Arrivato in cima per il pranzo quando ancora era inha mostrato sul suo profilo Instagramspettacolari, quelle che magari molti di noi non vedranno mai dall’alto. Vette e nuvole e poi un ottimo pranzo. I saluti abbracciato al proprietario dello spettacolare ristorante,è poi ...

