Patrick Swayze, l'attore oggi avrebbe 70 anni: ecco i suoi 10 film più belli (Di giovedì 18 agosto 2022) Scomparso nel 2009 per un cancro, l'attore ha segnato più di vent'anni di Hollywood tra film di cassetta e opere ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 18 agosto 2022) Scomparso nel 2009 per un cancro, l'ha segnato più di vent'di Hollywood tradi cassetta e opere ...

ArmandaGelsomin : RT @fraurolo121: 'La vittoria per me è non mollare, non importa cosa mi piove addosso, posso farcela, posso continuare' #PatrickSwayze #18a… - mattyproie7 : RT @RaiRadio2: Attore, cantante e ballerino statunitense, Patrick Swayze nasceva a Houston il #18Agosto di 70 anni fa?? - lussif72 : RT @RaiRadio2: Attore, cantante e ballerino statunitense, Patrick Swayze nasceva a Houston il #18Agosto di 70 anni fa?? - RaiRadio2 : Attore, cantante e ballerino statunitense, Patrick Swayze nasceva a Houston il #18Agosto di 70 anni fa??… - Giuly65311982 : RT @fraurolo121: 'La vittoria per me è non mollare, non importa cosa mi piove addosso, posso farcela, posso continuare' #PatrickSwayze #18a… -