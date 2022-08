Maltempo in Toscana: due morti a Lucca e Carrara - Tromba d'aria anche in Liguria - Danni in Emilia e allerta in Lombardia (Di giovedì 18 agosto 2022) commenta Due morti in Toscana per il Maltempo: a Lucca e a Carrara. In ambedue i casi si tratta di persone colpite da alberi durante i nubifragi. Una Tromba d'aria si è abbattuta sul Tigullio, in ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 18 agosto 2022) commenta Dueinper il: ae a. In ambedue i casi si tratta di persone colpite da alberi durante i nubifragi. Unad'si è abbattuta sul Tigullio, in ...

Agenzia_Ansa : Due morti in Toscana per il maltempo: a Lucca e a Carrara. In ambedue i casi si tratta di persone colpite da alberi… - MediasetTgcom24 : Maltempo in Toscana: due morti a Lucca e Carrara | Tromba d'aria anche in Liguria | Danni in Emilia e allerta in Lo… - vigilidelfuoco : #Maltempo anche in #Toscana e #Liguria, colpite particolarmente Massa Carrara, Lucca (video), La Spezia e il Levant… - paolopicone70 : #BreakingNews Toscana, la costiera settentrionale nella morsa del maltempo: due morti e 18 feriti - enrica_emme : RT @TgrRai: #Maltempo in #Toscana, due morti e diversi feriti, di cui uno grave. Le vittime si sono registrate a Sorbano del Giudice (#Lucc… -