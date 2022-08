La lite con i genitori e la fuga del ragazzo sui binari | cosa sappiamo sulla tragedia di Senigallia

(Di giovedì 18 agosto 2022) Il padre ha seguito il figlio sui, tentando di salvarlo dal suicidio. Sembra sempre più probabile, anchebase delle testimonianze raccolte, l’ipotesi avanzata dagli inquirentiavvenuta ieri 17 agosto a, in provincia di Ancona, dove padre e figlio, 63 e 26 anni, sono morti sul colpo travolti da un treno merci in transito. Il, che avrebbe sofferto da tempo di crisi depressive, dopo aver avuto un diverbio con iaveva scavalcato la recinzione e si era posizionato sulle rotaie, poco a nord della stazione di, verso le 21. Secondo gli uomini della Polfer di Ancona, ilsi sarebbe messo a correre verso il convoglio in arrivo da sud, gridando di volersi uccidere. Il ...

