Juve | procede senza intoppi il recupero di Pogba

Continua la riabilitazione di Paul Pogba, dopo la decisione del francese di non operarsi per non perdere i Mondialibene e senza intoppi la riabilitazione di Paul Pogba dopo l'infortunio al menisco subito nella tournée americana. Come riportato da Gazzetta.it, infatti, il programma di lavoro del giocatore ...... nell'esordio contro il Sassuolo allo Stadium , lasi avvicina alla sfida di Marassi con la ... Il programma di recupero va avanti esenza problemi, tra piscina e palestra: le sensazioni ...Come racconta Calciomercato.com, su Pogba le sensazioni sono positive, anzi per il francese si avvicina la fase più delicata per rimettere piede in campo ...Pogba potrebbe rientrare dall'infortunio prima del previsto. La partita contro la Salernitana il 10-11 settembre l'obiettivo del francese ...