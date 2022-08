I truffatori di Catanzaro | paradiso fiscale nello Stato che non c' è | con titoli e proprietà vendute ed esenzione dal vaccino anti Covid

I provvedimenti sono stati emessi dal Gip del Tribunale di. L'indagine è partita il 7 aprile del 2021 da una perquisizione in un immobile diindicato come la sede diplomatica del ...Un raggiro che si, si stima, avrebbe fatto guadagnare almeno 400 mila euro ai, che ... 08:12 FLASH - Truffa, riciclaggio e documenti falsi: maxi blitz della Dda diTeramo e Trapani e che ha portato alla luce la truffa dello Stato Teocratico Antartico di S. Giorgio». I provvedimenti sono stati emessi dal Gip del Tribunale di Catanzaro. L’indagine è ...Messe su anche una serie di false istituzioni con cui avrebbero raggirato più di 700 persone in tutta Italia Dodici persone arrestate e poste ai domiciliari e una sottoposta all’obbligo di presentazio ...