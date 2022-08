I Jefferson: che fine hanno fatto i personaggi del cast della fortunata serie anni ’80? (Di giovedì 18 agosto 2022) È stata una delle serie più fortunate negli Usa tra gli anni ’70 e ’80, riscontrando grande successo e i favori del pubblico. Si tratta de I Jefferson. I Jefferson-web sourceÈ stata una delle famiglie della tv più amate negli anni ’70/’80, conquistando il cuore del pubblico. Una serie caratterizzata da grande ironia, all’insegna del divertimento. I suoi protagonisti, George, Louise, Lionel e Florence sono stati il fulcro di una serie che ha raccontato in modo esemplare le vicissitudini di una parte del tessuto sociale afroamericano di quel periodo. La serie è caratterizzata da ben 11 stagioni, ma non ha mai avuto un vero e proprio finale, perché la produzione decise di cancellare la ... Leggi su topicnews (Di giovedì 18 agosto 2022) È stata una dellepiù fortunate negli Usa tra gli’70 e, riscontrando grande successo e i favori del pubblico. Si tratta de I. I-web sourceÈ stata una delle famiglietv più amate negli’70/, conquistando il cuore del pubblico. Unacaratterizzata da grande ironia, all’insegna del divertimento. I suoi protagonisti, George, Louise, Lionel e Florence sono stati il fulcro di unache ha raccontato in modo esemplare le vicissitudini di una parte del tessuto sociale afroamericano di quel periodo. Laè caratterizzata da ben 11 stagioni, ma non ha mai avuto un vero e proprio finale, perché la produzione decise di cancellare la ...

Novacula_Occami : Sì ok, ma già quello di Dick Cheney non è che c’entrasse più molto col partito di Jefferson (e forse pure quello è… - PaoIniesta23 : RT @ImLost73: L’anno scorso di questi tempi non riusciva a dirmi che mi amava, così mi mandava canzoni tipo Today dei Jefferson Airplane. I… - jefferson_suza : RT @simonamilf: Avete notato che ho messo lo smalto? - jefferson_suza : RT @soloamatoriali: Questo sì che è un buon ferragosto! ?? @maturaitaliana @_curvymilf @ilovetettone - ImLost73 : L’anno scorso di questi tempi non riusciva a dirmi che mi amava, così mi mandava canzoni tipo Today dei Jefferson A… -