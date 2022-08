Damiano David e Giorgia Soleri allargano la famiglia: fan entusiasti per la notizia (Di giovedì 18 agosto 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Una bella novità per Damiano David e Giorgia Soleri che hanno deciso di allargare la loro famiglia. La notizia ha riempito di gioia i tanti fan che si sono congratulati con loro. L’amore tra il rocker e l’influencer va a gonfie vele e tutto è documentato sempre tramite le loro pagine social. I due ragazzi Leggi su youmovies (Di giovedì 18 agosto 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Una bella novità perche hanno deciso di allargare la loro. Laha riempito di gioia i tanti fan che si sono congratulati con loro. L’amore tra il rocker e l’influencer va a gonfie vele e tutto è documentato sempre tramite le loro pagine social. I due ragazzi

chiraix07 : RT @lagiulia_f: Damiano David, nato l'8 Gennaio, che insieme ai suoi compagni fa una cover di Elvis Presley, nato l'8 Gennaio, e poi adotta… - poetryaftersex : Una foto con Damiano David aka mi novio. - ilfattovideo : Damiano David e Giorgia Soleri adottano un gatto vittima di maltrattamenti: il primo incontro con Ziggy Stardust (V… - Victori31631277 : RT @_stuckonmendes_: il giornalista che scopre che damiano dei måneskin si chiama damiano david - Zarathu20322327 : @ethmashug In Italia lo conosciamo come Damiano David, vivi in Italia? Leggi i media italiani? No! Mancano sempre d… -