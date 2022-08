Copiano i 5 Stelle Gomez stana Calenda e il Pd

(Di giovedì 18 agosto 2022) Peter, direttore dell'edizione online del Fatto Quotidiano ospite a In Onda su La7, attacca Carloe il Pd. L'accusa è pesante: quella di aver copiato una proposta del Movimento 5riguardo un tema che interessa molto agli italiani soprattutto in questo momento, con l'inflazione alle. #inonda Petercritica Carloe il suo programma https://t.co/krnzfPSIDu — La7 (@La7tv) August 18, 2022 "Oggi per la prima voltaha detto di pensare al salario di 9 euro. Cioè ha fatto la stessa proposta del M5s e che adesso è anche nascosta nel programma del Pd che prima voleva demandare alla contrattazione sindacale. Alla fine con un lungo ragionamento il Pd ha messo per iscritto i 9 euro" ha spiegato ...

