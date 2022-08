Centrodestra, stretta finale per le liste: “Per noi il merito è l’unico criterio possibile” (Di giovedì 18 agosto 2022) Siamo agli sgoccioli, la stretta finale si avvicina per il Centrodestra. Il conto alla rovescia per la presentazione delle candidature è iniziato in vista della presentazione delle liste fissata per domenica e lunedì. Gli esponenti delle tre coalizioni sono al lavoro per definire la lista definitiva dei candidati, restano gli ultimi nodi da sciogliere. stretta finale per le liste, Meloni: “Adotteremo il metodo meritocratico” “La compilazione delle liste porta sempre polemiche- ammette Giorgia Meloni dai microfoni di Radio 24. Negli ultimi tempi, soprattutto con l’avvento dei 5 stelle, si pensa che entrare in parlamento sia una pesca delle occasioni. Questo ha aperto la strada a una mentalità per cui chiunque, senza aver fatto la ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 18 agosto 2022) Siamo agli sgoccioli, lasi avvicina per il. Il conto alla rovescia per la presentazione delle candidature è iniziato in vista della presentazione dellefissata per domenica e lunedì. Gli esponenti delle tre coalizioni sono al lavoro per definire la lista definitiva dei candidati, restano gli ultimi nodi da sciogliere.per le, Meloni: “Adotteremo il metodocratico” “La compilazione delleporta sempre polemiche- ammette Giorgia Meloni dai microfoni di Radio 24. Negli ultimi tempi, soprattutto con l’avvento dei 5 stelle, si pensa che entrare in parlamento sia una pesca delle occasioni. Questo ha aperto la strada a una mentalità per cui chiunque, senza aver fatto la ...

