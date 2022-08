Atletica, Marco Fassinotti sconsolato: “Mi vergogno, 2,18 lo faccio in allenamento quando vado male…” (Di giovedì 18 agosto 2022) La finale del salto in alto maschile agli Europei 2022 di Atletica in quel di Monaco di Baviera non è andata come sperava per Marco Fassinotti: l’azzurro non è riuscito, nei tre tentativi previsti, a superare quota 2.18 finendo dunque escluso all’inizio della prova decisiva, che assegnerà il titolo continentale (con GianMarco Tamberi in piena corsa). Più che deluso l’azzurro, visto il risultato al di sotto delle aspettative, con un fattore però da non sottovalutare quale le difficili condizioni della pista a seguito di una pesante pioggia caduta su Monaco. Non è di certo una scusante, ma è senz’altro un aspetto da considerare. Atletica, Pietro Arese sfiora la medaglia di 12 centesimi ed è splendido 4° nei 1500 agli Europei Ecco le parole dell’azzurro rilasciate al termine della prova ai microfoni ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 agosto 2022) La finale del salto in alto maschile agli Europei 2022 diin quel di Monaco di Baviera non è andata come sperava per: l’azzurro non è riuscito, nei tre tentativi previsti, a superare quota 2.18 finendo dunque escluso all’inizio della prova decisiva, che assegnerà il titolo continentale (con GianTamberi in piena corsa). Più che deluso l’azzurro, visto il risultato al di sotto delle aspettative, con un fattore però da non sottovalutare quale le difficili condizioni della pista a seguito di una pesante pioggia caduta su Monaco. Non è di certo una scusante, ma è senz’altro un aspetto da considerare., Pietro Arese sfiora la medaglia di 12 centesimi ed è splendido 4° nei 1500 agli Europei Ecco le parole dell’azzurro rilasciate al termine della prova ai microfoni ...

