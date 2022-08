Algeria, più soldi per tutti. Annunciati aumenti per pensioni, stipendi e sussidi grazie ai super incassi del gas (Di giovedì 18 agosto 2022) Il presidente dell’Algeria Abdulmadjid Tebboune ha annunciato aumenti per salari dei dipendenti pubblici, per le pensioni e per i sussidi di disoccupazione. “Finché ci saranno entrate aggiuntive mi impegno ad aumentare i salari e l’indennità di disoccupazione”, ha detto Tebboune. Il governo si gode i dividendi che il paese sta raccogliendo grazie alla crisi energetica europea e alla guerra in Ucraina. Alla disperata ricerca di fornitori alternativi a Mosca, l’Unione europea si è rivolta innanzitutto al paese africano, membro Opec e decimo paese al mondo per entità delle riserve di gas. L’Italia, collegata al paese dal gasdotto Transmed costruito nel 1962 dall’Eni di Enrico Mattei, ha una rapporto con Algeri consolidato e di vecchia data. La scorsa primavera il governo Draghi ha firmato un accordo per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 agosto 2022) Il presidente dell’Abdulmadjid Tebboune ha annunciatoper salari dei dipendenti pubblici, per lee per idi disoccupazione. “Finché ci saranno entrate aggiuntive mi impegno ad aumentare i salari e l’indennità di disoccupazione”, ha detto Tebboune. Il governo si gode i dividendi che il paese sta raccogliendoalla crisi energetica europea e alla guerra in Ucraina. Alla disperata ricerca di fornitori alternativi a Mosca, l’Unione europea si è rivolta innanzitutto al paese africano, membro Opec e decimo paese al mondo per entità delle riserve di gas. L’Italia, collegata al paese dal gasdotto Transmed costruito nel 1962 dall’Eni di Enrico Mattei, ha una rapporto con Algeri consolidato e di vecchia data. La scorsa primavera il governo Draghi ha firmato un accordo per ...

