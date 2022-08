Zona_Wrestling : AEW: Dynamite cala leggermente negli ascolti - Zona_Wrestling : AEW: CM Punk non dimentica va off-script volutamente, con Adam Page non è finita - Zona_Wrestling : AEW: CM Punk è andato fuori copione a Dynamite e avrebbe minacciato di lasciare la compagnia… - SpazioWrestling : AEW: CM Punk improvvisa a Dynamite e attacca Adam Page #CMPunk #AEW #Dynamite - TSOWrestling : Un ritorno alle origini per #AEWDynamite e #WWENXT? #TSOW // #TSOS -

Continua a essere sempre più roseo il futuro della All Elite Wrestling in Italia . Secondo una recente indiscrezione, infatti, le puntate settimanali dellae Rampage) saranno trasmesse in dirette su Sky, permettendo a chiunque lo voglia di guardarle in contemporanea con la messa in onda americana e in lingua originale.Dove vedere la All Elite Wrestling Le puntate settimanali della, ovveroe Rampage, sono visibili con il commento in italiano su Sky Sport. A quanto pare gli show inizieranno a essere ... AEW Dynamite House of the Dragon 17-08-2022 - Report Wednesday's episode of AEW Dynamite averaged 957,000 viewers on TBS, down 1.5 percent from last week. It's the second-lowest viewership for the show since July 20. In the 18-49 demo, Dynamite finished ...La scorsa notte è andata in onda la puntata settimanale di AEW Dynamite su TBS. La puntata, per quanto riguarda i dati sugli ascolti, ha fatto registrare un totale di 957.000 di spettatori e un rating ...