?? – Per Willem Geubbels il Monaco vuole 2 milioni di euro

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 18 agosto 2022) 2022-08-18 16:28:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news di L’Équipe: Arrivato anell’estate del 2018,(21 anni da martedì) dovrebbe ovviamente lasciare il Principato entro la fine della finestra di mercato. A meno di un anno dalla scadenza del contratto, è comunque la volontà del giocatore, che non rientra nei piani di Philippe Clement, come l’ASM. Se molti club vorrebbero portare l’attaccante in prestito con opzione di riscatto, il– che lo aveva portato dal Lione contro 25 M€ (bonus incluso) – sta valutando per il momento solo un trasferimento.sec, circa 2 M€ con una percentuale sulla rivendita. Tracce nei Paesi Bassi e in Svizzera Le piste attualmente preferite dal giocatore sono nei Paesi Bassi e in Svizzera. Prestato la scorsa ...