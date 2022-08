(Di mercoledì 17 agosto 2022) Si scaldano i motori per i prossimi '' (Video Music Awards)che andranno in onda in diretta dal Prudential Center domenica 28 agosto in più di 170 Paesi in tutto il mondo. E dopo la doppia ...

Blackpink, Jack Harlow, Lizzo e i Måneskin sono le nuove superstar mondiali che si aggiungono all'imperdibile scaletta dei VMAs. Damiano, Victoria, Ethan e Thomas sono inoltre in lizza. Si scaldano i motori per i prossimi "VMAs" (Video Music Awards) 2022 che andranno in onda in diretta dal Prudential Center domenica 28 agosto in più di 170 Paesi in tutto il mondo. Il palco del Prudential Center di Newark in New Jersey, luogo dove andranno in scena gli MTV VMAs 2022, si prepara ad accogliere i Måneskin. La band, candidata nelle categorie Best New Artist e Best New.