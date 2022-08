Via libera al listino Conte. Il Movimento 5 Stelle approva le scelte del leader (Di mercoledì 17 agosto 2022) AGI - L'86,54% dei votanti alle parlamentarie M5s (43.282 votanti) ha votato sì al listino di 15 candidati proposto dal Presidente Conte. Il 13,42% ha votato no. L'esito delle votazioni delle proposte di autocandidatura relative ai collegi plurinominali nelle circoscrizioni di Camera e Senato sarà reso noto nei prossimi giorni. "Entusiasmo e partecipazione: un sentito grazie alla comunità M5s per la grande affluenza a queste 'parlamentarie'. I candidati che ho proposto per lavorare alla nostra idea di Paese hanno ottenuto un ampio consenso, sfiorando il 90%. Avanti a testa alta!". Lo scrive il Presidente M5s, Giuseppe Conte. Leggi su agi (Di mercoledì 17 agosto 2022) AGI - L'86,54% dei votanti alle parlamentarie M5s (43.282 votanti) ha votato sì aldi 15 candidati proposto dal Presidente. Il 13,42% ha votato no. L'esito delle votazioni delle proposte di autocandidatura relative ai collegi plurinominali nelle circoscrizioni di Camera e Senato sarà reso noto nei prossimi giorni. "Entusiasmo e partecipazione: un sentito grazie alla comunità M5s per la grande affluenza a queste 'parlamentarie'. I candidati che ho proposto per lavorare alla nostra idea di Paese hanno ottenuto un ampio consenso, sfiorando il 90%. Avanti a testa alta!". Lo scrive il Presidente M5s, Giuseppe

GiovaQuez : In UK via libera al vaccino Moderna adattato alla variante Omicron #Covid_19 - OfficialASRoma : ?? Le tre partite del girone di #UEL ?? L'ottavo di Coppa Italia ?? Per chi ha l'abbonamento per la Serie A, c'è tem… - BelpietroTweet : L’Austria e la Svizzera hanno dato il via libera agli asintomatici e i contagi non sono affatto cresciuti, anzi. Da… - infoitsport : Cincinnati: Musetti lascia via libera a Coric - fallingss : promessa a me stessa, andrai a vivere a Roma prima o poi e sarai libera di passeggiare sotto al colosseo e nella vi… -

La zolfara nel sangue ...idrogeno solforato (agro) e di grisou (antinomio) il quale a contatto delle lampade a fiamma libera ... spaventati fuggirono; molti di essi riuscirono a mettersi in salvo per la via di sicurezza e gli ... Mercato LIVE Roma: Kluivert vede solo il Fulham. Shomurodov - Bologna più lontani Tutti gli aggiornamenti LIVE del mercato della Roma . Gira tutto intorno alle cessioni giallorosse, da Shomurodov ad Afena - Gyan che dovrebbero dare il via libera all'arrivo di Andrea Belotti . Nel mentre, Tiago Pinto studia sempre la pista per un difensore centrale e continua a trattare col Fulham per il trasferimento di Justin Kluivert . Gioca al ... La Gazzetta dello Sport Elezioni, l'86% degli iscritti M5S approva il "listino Conte" Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ... Elezioni, Conte (M5S): “Assicurato…" Roma, 16 ago. (askanews) – Via libera degli iscritti M5s al cosiddetto “listino Conte”, la lista di 17 nomi proposta del presidente M5s per le parlamentarie e da inserire, con… Leggi ... ...idrogeno solforato (agro) e di grisou (antinomio) il quale a contatto delle lampade a fiamma... spaventati fuggirono; molti di essi riuscirono a mettersi in salvo per ladi sicurezza e gli ...Tutti gli aggiornamenti LIVE del mercato della Roma . Gira tutto intorno alle cessioni giallorosse, da Shomurodov ad Afena - Gyan che dovrebbero dare ilall'arrivo di Andrea Belotti . Nel mentre, Tiago Pinto studia sempre la pista per un difensore centrale e continua a trattare col Fulham per il trasferimento di Justin Kluivert . Gioca al ... Ronaldo, via libera dallo United. E i Red Devils puntano già al sostituto Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Roma, 16 ago. (askanews) – Via libera degli iscritti M5s al cosiddetto “listino Conte”, la lista di 17 nomi proposta del presidente M5s per le parlamentarie e da inserire, con… Leggi ...