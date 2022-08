Venezia, sul surf a motore sul Canal Grande. Brugnaro: «Imbecilli». Il video diventa virale (Di mercoledì 17 agosto 2022) Sfrecciano con un surf a “motore” sul Canal Grande a Venezia tra gondole e vaporetti. Con la loro bravata due giovani hanno attirato l’attenzione dei turisti che li hanno immortalati. Un video, diventato subito virale sui social, è stato pubblicato anche dal sindaco, Luigi Brugnaro, sul suo profilo Twitter. Venezia, il video è diventato virale «Ecco due Imbecilli prepotenti che si fanno beffa della Città… chiedo a tutti di aiutarci a individuarli per punirli anche se le nostre armi sono davvero spuntate… servono urgentemente più poteri ai Sindaci in tema di sicurezza pubblica! A chi li individua offro una cena!». Lo scrive su Twitter il sindaco di ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 17 agosto 2022) Sfrecciano con una “” sultra gondole e vaporetti. Con la loro bravata due giovani hanno attirato l’attenzione dei turisti che li hanno immortalati. Unto subitosui social, è stato pubblicato anche dal sindaco, Luigi, sul suo profilo Twitter., ilto«Ecco dueprepotenti che si fanno beffa della Città… chiedo a tutti di aiutarci a individuarli per punirli anche se le nostre armi sono davvero spuntate… servono urgentemente più poteri ai Sindaci in tema di sicurezza pubblica! A chi li individua offro una cena!». Lo scrive su Twitter il sindaco di ...

