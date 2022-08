Venezia, sfrecciano con gli sci d’acqua nel Canal Grande. Brugnaro: «Imbecilli. Aiutateci a trovarli e punirli» – Il video (Di mercoledì 17 agosto 2022) Sta circolando in rete un video di due giovani che sfrecciano lungo il Canal Grande di Venezia, questa mattina, 17 agosto, a bordo di sci d’acqua a motore. Tra stupore e indignazione di turisti e residenti, i due si sono guadagnati anche l’attenzione del sindaco di Venezia. «Ecco due Imbecilli prepotenti che si fanno beffa della città», ha scritto su Twitter, Luigi Brugnaro, che ha chiesto alla cittadinanza aiuto per «individuarli e punirli». I due ragazzi, infatti, non sono ancora stati identificati, ma la polizia municipale è al lavoro nel tentativo di capire dove sono partiti e arrivati, così da risalire ai loro nomi. Brugnaro, nel commentare l’accaduto, ha poi aggiunto: «Anche se le nostre armi ... Leggi su open.online (Di mercoledì 17 agosto 2022) Sta circolando in rete undi due giovani chelungo ildi, questa mattina, 17 agosto, a bordo di scia motore. Tra stupore e indignazione di turisti e residenti, i due si sono guadagnati anche l’attenzione del sindaco di. «Ecco dueprepotenti che si fanno beffa della città», ha scritto su Twitter, Luigi, che ha chiesto alla cittadinanza aiuto per «individuarli e». I due ragazzi, infatti, non sono ancora stati identificati, ma la polizia municipale è al lavoro nel tentativo di capire dove sono partiti e arrivati, così da risalire ai loro nomi., nel commentare l’accaduto, ha poi aggiunto: «Anche se le nostre armi ...

PorcodelMolente : Sci d'acqua lungo il Canal Grande: in due sfrecciano con il surf motorizzato tra gondole e vaporetti… - emmabaccaglio : Brutto #refusando x @FChiusaroli #scritturebrevi ????????????????????? #Venezia, sci d'acqua lungo il #CanalGrande: in d… - riccio_m : Venezia, sci d'acqua lungo il Canal Grande: in due sfrecciano con il surf motorizzato tra gondole e vaporetti - FaganKara : RT @LaStampa: Venezia, sci d'acqua lungo il Canal Grande: in due sfrecciano con il surf motorizzato tra gondole e vaporetti - PonzErica : RT @LaStampa: Venezia, sci d'acqua lungo il Canal Grande: in due sfrecciano con il surf motorizzato tra gondole e vaporetti -