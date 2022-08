Un po’ di Lapponia in Italia | un luogo unico dove fare glamping

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Sogni di visitare lama non vuoi affrontare un lungo viaggio? Nessun problema, inc’è unmolto simile che è perfetto se vuoi. Scopriamosi trova Siamo a Meridiana di Sesto e questa zona è indicata per tutti coloro che amano la montagna e sognano di vivere un’esperienza unica. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Qui le Dolomiti sono un' più Dolomiti che altrove. Anche al Lavarella , al centro del parco ... Il secondo è famoso per essere stato costruito con travi di un legno speciale importato dalla...Strano ma vero: perfino in, in particolare a Ylläs, si trovano alcune delle spiagge più ... Con un' di fortuna si può anche avere una renna come compagna di nuoto. Alla scoperta delle 30mila ...