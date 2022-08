Torna a casa dopo oltre cinque anni per fare una sorpresa alla madre | ma la reazione della donna è inaspettata

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Una giovane, che mancava dada, aveva deciso dire senza dire nulla a sua, per farle una. Doveva essere un video commovente, ma lo è stato in maniera ...

AlbertoBagnai : Tema anticipato quattro (4) anni fa al #goofy7: - Luxgraph : Tevez torna a casa: c'è Boca-Rosario Central - ikissgoo : jimin mi manchi torna a casa - agustdssmile : ohm ormai ha fatto dell’ospedale casa sua torna sempre là - ivan_zatarra : @GuerraInutile A Forte dei Marmi non c'è nessuna villa di Zelensky. Siete andati a fare casino davanti a una casa c… -

LA NAZIONE

La luna che illuminerà la Repùblica de la Boca sarà speciale e bellissima: alle 2.30 El Apache Carlitos Tevez, si gioca Boca Juniors - Rosario Central, un match molto più che speciale ...dopo 5 anni, la reazione inaspettata della madre La protagonista di questo video è una ragazza, Marica Rey, che dopo oltre cinque anni di assenza per impegni di studio e di lavoro aveva ... Torna "Jazz & Wine" a Casa Bruschi Sabato 27 e domenica 28 agosto, presso la cerchia muraria di Pizzighettone (in via Boneschi), si terrà la seconda edizione di Mura in Noir, festival del giallo italiano. L’evento, ...C’è ancora voglia di concerti: l’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro per due fine settimana diventa la casa della grande musica live in FVG grazie alla rassegna “Nottinarena” che presenta 5 imperdi ...