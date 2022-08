ANSANuovaEuropa : Taiwan: Cina annuncia sanzioni contro vice ministra lituana - lucalfier : Nell'incontro tra il Vice Ministro degli Esteri taiwanese Tseng e la Vice Ministra dei trasporti lituana… - Rosskitty77 : RT @alpardu: Le donne al comando...?? GB CONVOCA AMBASCIATORE CINA (ANSA) - LONDRA, 10 AGO - La ministra degli Esteri britannica Liz Truss… - alpardu : Le donne al comando...?? GB CONVOCA AMBASCIATORE CINA (ANSA) - LONDRA, 10 AGO - La ministra degli Esteri britannica… -

La Cina rappresenta 'una profonda preoccupazione per la sicurezza'. Lo ha affermato ladegli Esteri britannica Liz Truss commentando la posizione di Pechino sudurante un convegno con i dirigenti Tory a Belfast, come riporta la Bbc. Secondo Truss il Regno Unito non deve ...... aveva annunciato sanzioni nei confronti della Lituania e di una vice -dei Trasporti lituana, Agn Vaiciukeviit, che aveva guidato nei giorni scorsi una delegazione lituana aper ... Taiwan, la ministra degli Esteri inglese: “La Cina è una preoccupazione per la sicurezza” Lo ha affermato la ministra degli Esteri britannica Liz Truss commentando la posizione di Pechino su Taiwan durante un convegno con i dirigenti Tory a Belfast, come riporta la Bbc.Dopo la visita della speaker della Camera, Nancy Peloci, domenica sull'isola è atterrata una delegazione parlamentare bipartisan: al centro alleanza politica, cooperazione economica e semiconduttori.