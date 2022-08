Serie A, sarà Ghersini l’arbitro di Inter-Spezia (Di mercoledì 17 agosto 2022) Ecco l’arbitro di Inter-Spezia, match della seconda giornata della Serie A 22/23 In vista della seconda giornata della Serie A in programma tra sabato e lunedì, l’AIA ha reso noto gli arbitri dei match. Inter-Spezia, in programma per sabato 20 agosto con calcio d’inizio alle ore 20:45, sarà diretta dall’arbitro Davide Ghersini. Il fischietto di Genova sarà assistito da Di Iorio e Raspolli; il quarto uomo sarà Santoro. Al VAR Mariani e Guida all’AVAR. L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di mercoledì 17 agosto 2022) Eccodi, match della seconda giornata dellaA 22/23 In vista della seconda giornata dellaA in programma tra sabato e lunedì, l’AIA ha reso noto gli arbitri dei match., in programma per sabato 20 agosto con calcio d’inizio alle ore 20:45,diretta dalDavide. Il fischietto di Genovaassistito da Di Iorio e Raspolli; il quarto uomoSantoro. Al VAR Mariani e Guida all’AVAR. L'articolo proviene damagazine.

