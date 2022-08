Quand’è andata in onda la prima puntata di Beautiful?

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Ladi The Bold and the( titolo originale americano di) èinin America il 23 marzo 1987, mentre in Italia 3 anni dopo, il 4 giugno 1990. Da allora molti sono i fans che seguono questa soap opera che vede protagoniste tre principali famiglie, i Forrester, gli Spencer e i Logan. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…trame americane, Sheila evade dal carcere e scopre la verità Nelle puntate americane dila Carter scopre tutta la verità sul destino di suo figlio: le anteprime dettagliateanticipazioni americane, Sheila evade dal carcere e scopre la verità Nelle ...