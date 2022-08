Morde l’orecchio a un giovane e gliene stacca un pezzo | furibonda rissa a Taranto

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Durante unaavvenuta all’esterno di un esercizio commerciale nella zona di Talsano, alla periferia di, avrebbe colpito con pugni un. Poi gli avrebbe morsosinistro tagliandoglielo parzialmente. Gli agenti hanno arrestato il presunto responsabile, un 34enne. Probabilmente aveva assunto sostanze stupefacenti e alcoliche. Deve rispondere di lesioni aggravate. La discussione ae l’intervento degli agenti La discussione, nata per motivi futili, ha avuto luogo all’esterno di un esercizio commerciale. Ha coinvolto altre persone. I poliziotti, con non poche difficoltà, sono riusciti a riportare la calma. L’uomo aggredito è stato trasportato dapprima al l’ospedale “Santissima Annunziata” die successivamente all’Ospedale di Bari per essere ...

